Кулеба: половина енергетичної системи України пошкоджена, союзники відстають від графіка поставок допомоги

Внаслідок російських ударів половина української енергетичної системи пошкоджена. Попри зусилля, союзники України відстають від графіка поставок допомоги, заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Foreign Policy, передає УНН.

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Кулеба розповів, що ухвалення пакета допомоги США підняло бойовий дух ЗСУ, а також українського суспільства. Втім, за словами міністра, "якби пакет, про який було оголошено одразу після ухвалення закону, містив батарею Patriot, це піднесення було б ще сильнішим серед людей, тому що українці найбільше страждають від російських ракетних атак".

"Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половину нашої енергетичної системи пошкоджено", - заявив Кулеба.

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На запитання, чи змінить пакет допомоги військову стратегію України, міністр заявив, що "все, що було оголошено - ми вдячні і цінуємо це, - ще в дорозі".

Тому за цей проміжок часу, за словами Кулеби, "можуть статися погані речі, такі як просування російських військ на землі".

"Співвідношення артилерії на землі незбагненне. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І в підсумку їх бомблять, а позиції знищують. Тому в умовах війни важлива не тільки кількість і якість того, що поставляється, а й терміни. І, на жаль, я мушу визнати, що союзники України відстають від графіка, попри всі їхні зусилля", - заявив Кулеба.

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