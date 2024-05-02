Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  65425 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  117089 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  118829 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  116861 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  114221 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101356 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103780 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125389 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120267 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128397 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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29 апреля 2024, 11:08  •  255038 просмотра

Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что пакет помощи США поднял боевой дух, но батарея "Патриотов" подняла бы его еще больше, поскольку украинцы больше всего страдают от российских ракетных обстрелов. А половина энергетической системы Украины повреждена.

Война •   •  3184 просмотра
Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".

Культура •   •  3231 просмотра
На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и очертили сферы сотрудничества во время консультаций в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Новости Мира •   •  3906 просмотра
Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

Согласно расследованию Human Rights Watch с декабря 2023 года российские солдаты казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще 6.

Война •   •  5987 просмотра
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.

Общество •   •  5248 просмотра
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

JPMorgan Chase столкнулся с потенциальной конфискацией своих активов в россии из-за исков российских банков, которые пытаются вернуть средства, заблокированные санкциями США.

Новости Мира •   •  4847 просмотра
Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Из российской оккупации спасли семью с подростком

Волонтеры организации Save Ukraine помогли эвакуировать 16-летнего парня и его семью с временно оккупированной Херсонской области, сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.

Общество •   •  7060 просмотра
Из российской оккупации спасли семью с подростком

В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Министерство обороны США обеспокоено углублением связей между Северной Кореей и россией, которые вместе с Ираном подпитывают незаконную войну россии против Украины.

Война •   •  9856 просмотра
В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден считает, что "ксенофобия" в Китае, Японии и Индии влияет на замедление экономического роста в этих странах.

Новости Мира •   •  6496 просмотра
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.

Война •   •  21231 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции