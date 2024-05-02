Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

Вследствие российских ударов половина украинской энергетической системы повреждена. Несмотря на усилия, союзники Украины отстают от графика поставок помощи, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью Foreign Policy, передает УНН.

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Кулеба рассказал, что принятие пакета помощи США подняло боевой дух ВСУ, а также украинского общества. Впрочем, по словам министра, "если бы пакет, о котором было объявлено сразу после принятия закона, содержал батарею Patriot, этот подъем был бы еще сильнее среди людей, потому что украинцы больше всего страдают от российских ракетных атак".

"Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, что такое ставки. Но чтобы дать понять вашим зрителям, половина нашей энергетической системы повреждена", - заявил Кулеба.

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На вопрос, изменит ли пакет помощи военную стратегию Украины, министр заявил, что "все, что было объявлено - мы благодарны и ценим это, - еще в пути".

Поэтому за этот промежуток времени, по словам Кулебы, "могут произойти плохие вещи, такие как продвижение российских войск на земле".

"Соотношение артиллерии на земле непостижимо. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И в итоге их бомбят, а позиции уничтожают. Поэтому в условиях войны важно не только количество и качество поставляемого, но и сроки. И, к сожалению, я должен признать, что союзники Украины отстают от графика, несмотря на все их усилия", - заявил Кулеба.

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