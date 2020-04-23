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Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії звільнення 18 українських моряків

Кулеба обговорив з главою МЗС Лівії звільнення 18 українських моряків

Київ • УНН

 • 13242 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання про звільнення 18 українських моряків. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкеру “Captain Khayyam” та 14 членів екіпажу танкеру “Рута”, — повідомили в МЗС.

Також зазначається що Кулеба під час розмови підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії.

Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дозволятимуть це зробити.

Лівійський колега поінформував главу МЗС України про безпекову ситуацію в Лівії.

Як повідомляв УНН, правоохоронці у Лівії заарештували чотирьох українців з танкеру “Captain Khayyam” за підозрою в контрабанді нафтопродуктів ще у 2016 році.

А у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії захопили два танкери, що підозрювались у контрабанді нафти з Північної Африки. Серед них був і танкер “Рута”, що ходив під українським прапором.

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