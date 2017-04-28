Український танкер захопили біля берегів Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Військово-морські сили Лівії захопили два танкери, що підозрювались у контрабанді нафти з Північної Африки, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Одне з суден - "Рута" ходить під українським прапором. Інше, "Stark" - під прапор не встановленої африканської республіки.
Речник ВМС Лівії Аюба Касема зазначив, що перед захопленням судна тривала кількох годинна перестрілка. "Зіткнення тривали три години, але два танкера були успішно захоплені" - повідомив А.Касема.
Захоплення відбулось в районі Сіді Саід, біля лівійської столиці Тріполі.
Даних про жертви та подальшу долю екіпажу відсутні.
Нагадаємо, 2 березня 2017 року завдяки зусиллям українських дипломатів лівійською владою було звільнено з-під варти чотирьох громадян України — членів екіпажу затриманого у червні 2016 р. судна „Temeteron“. Наразі наші співвітчизники вже повернулися на Батьківщину.