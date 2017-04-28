Украинский танкер захватили у берегов Ливии

Одно из судов - "Рута" ходит под украинским флагом. Другое, "Stark" - под флагом не установленной африканской республики.

Представитель ВМС Ливии Аюба Касема отметил, что перед захватом судна продолжалась несколько часовая перестрелка. "Столкновения продолжались на протяжении трех часом, но два танкера были успешно захвачены", - сообщил А.Касема.

Интересы состоялось в районе Сиди Саид, у ливийской столицы Триполи.

Данных о жертвах и дальнейшую судьбу экипажа отсутствуют.

Напомним, 2 марта 2017 благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями был освобожден из-под стражи четырех граждан Украины - членов экипажа задержанного в июне 2016 судна "Temeteron". Сейчас наши соотечественники уже вернулись на родину.