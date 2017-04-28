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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский танкер захватили у берегов Ливии

Киев • УНН

 • 20844 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Военно-морские силы Ливии захватили два танкера, подозревались в контрабанде нефти из Северной Африки, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Украинский танкер захватили у берегов Ливии

Одно из судов - "Рута" ходит под украинским флагом. Другое, "Stark" - под флагом не установленной африканской республики.

Представитель ВМС Ливии Аюба Касема отметил, что перед захватом судна продолжалась несколько часовая перестрелка. "Столкновения продолжались на протяжении трех часом, но два танкера были успешно захвачены", - сообщил А.Касема.

Интересы состоялось в районе Сиди Саид, у ливийской столицы Триполи.

Данных о жертвах и дальнейшую судьбу экипажа отсутствуют.

Напомним, 2 марта 2017 благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями был освобожден из-под стражи четырех граждан Украины - членов экипажа задержанного в июне 2016 судна "Temeteron". Сейчас наши соотечественники уже вернулись на родину.

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