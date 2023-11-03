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Кулеба не бачить, щоб допомога партнерів "якось зменшувалася"

Київ • УНН

 • 129202 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна не відчуває зменшення міжнародної допомоги у боротьбі з росією, попри війну на Близькому Сході. Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив 2 листопада ввечері в ефірі німецького ZDF, пише УНН.

Кулеба не бачить, щоб допомога партнерів "якось зменшувалася"

Деталі

За словами Кулеби, він не бачить, щоб підтримка партнерів України "якось зменшувалась", попри те, що союзники почали також допомагати Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС.

Міністр зазначив, що він отримує підтвердження "на всіх рівнях", що підтримка України продовжуватиметься.

Кулеба також висловив сподівання, що ситуація на Близькому Сході не загострюватиметься ще більше, оскільки "чим довше триватиме ця війна, тим більше ресурсів вона вимагатиме".

При цьому, сказав він, "у головних столицях чітко розуміють, що поставлено на карту – і в Україні, і на Близькому Сході", оскільки в обох випадках йдеться не лише про регіональну, а й про глобальну безпеку.

Кулеба також заявив, що в Києві розуміють позицію Німеччини, якій потрібен час для ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, хоча й не приймають аргументу, що рішення відкладається через те, що цими ракетами нібито можна бити територією рф. За його словами, Україна має можливість дотягнутися до території росії й іншою зброєю, яку передають партнери, і це не заважає її передачі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба негативно відповів на запитання про переговори Києва та москви за закритими дверима

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