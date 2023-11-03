Кулеба не видит, чтобы помощь партнеров "как-то уменьшалась"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 22573 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 5140 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 34391 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 123082 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 45300 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 103962 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158804 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152525 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153943 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159775 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 55486 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 58631 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 53493 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 64254 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11533 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 22603 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 66153 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 123118 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 238392 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 291104 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 12762 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 45003 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 44085 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 57396 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78551 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Кулеба не видит, чтобы помощь партнеров "как-то уменьшалась"

Киев • УНН

 • 129202 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина не чувствует уменьшения международной помощи в борьбе с россией, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 ноября вечером в эфире немецкого ZDF, пишет УНН.

Кулеба не видит, чтобы помощь партнеров "как-то уменьшалась"

Детали

По словам Кулебы, он не видит, чтобы поддержка партнеров Украины "как-то уменьшалась", несмотря на то, что союзники начали также помогать Израилю в борьбе с ХАМАС.

Министр отметил, что он получает подтверждение "на всех уровнях", что поддержка Украины будет продолжаться.

Кулеба также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться еще больше, поскольку "чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше ресурсов она будет требовать".

При этом, сказал он, "в главных столицах четко понимают, что поставлено на карту – и в Украине, и на Ближнем Востоке", поскольку в обоих случаях речь идет не только о региональной, но и о глобальной безопасности.

Кулеба также заявил, что в Киеве понимают позицию Германии, которой нужно время для принятия решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, хотя и не принимают аргумент, что решение откладывается из-за того, что этими ракетами якобы можно бить по территории рф. По его словам, Украина имеет возможность дотянуться до территории россии и другим оружием, которое передают партнеры, и это не мешает его передаче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба отрицательно ответил на вопрос о переговорах Киева и москвы за закрытыми дверями

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18