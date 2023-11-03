Кулеба не видит, чтобы помощь партнеров "как-то уменьшалась"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина не чувствует уменьшения международной помощи в борьбе с россией, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 ноября вечером в эфире немецкого ZDF, пишет УНН.
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По словам Кулебы, он не видит, чтобы поддержка партнеров Украины "как-то уменьшалась", несмотря на то, что союзники начали также помогать Израилю в борьбе с ХАМАС.
Министр отметил, что он получает подтверждение "на всех уровнях", что поддержка Украины будет продолжаться.
Кулеба также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не будет обостряться еще больше, поскольку "чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше ресурсов она будет требовать".
При этом, сказал он, "в главных столицах четко понимают, что поставлено на карту – и в Украине, и на Ближнем Востоке", поскольку в обоих случаях речь идет не только о региональной, но и о глобальной безопасности.
Кулеба также заявил, что в Киеве понимают позицию Германии, которой нужно время для принятия решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, хотя и не принимают аргумент, что решение откладывается из-за того, что этими ракетами якобы можно бить по территории рф. По его словам, Украина имеет возможность дотянуться до территории россии и другим оружием, которое передают партнеры, и это не мешает его передаче.
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