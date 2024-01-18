Кулеба назвав дві речі, яких Україна найбільше потребує

Україна потребує засобів протиповітряної оборони та використання заморожених російських активів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер вранці на Українському сніданку у Давосі, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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На запитання, чого Україна найбільше потребує, Кулеба відповів, що є дві речі – протиповітряна оборона та використання заморожених російських активів.

За його словами, ППО - це літаки, ракети, перехоплювачі та радіоелектроніка. І якщо Україна зможе захистити своє небо та викинути з нього росію, вона опиниться у набагато сильнішій позиції.

Кулеба також наполягав на підтримці України для покращення співпраці між оборонними галузями, щоб забезпечити стійкість постачання.

Щодо заморожених активів він зазначив, що росія має відшкодувати збитки Україні, і не вірить аргументам про те, що у фінансових правилах існують юридичні обмеження, які не дозволяють їх використати.

Активи, заморожені лише у трьох країнах - Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, - дозволять фінансувати відновлення усієї пошкодженої інфраструктури в Україні, таких як аеропорти та мости і дороги, вказав Кулеба. Якщо також взяти 180 мільярдів євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, це дозволить профінансувати ширші зусилля щодо відновлення економіки та ремонту лікарень та шкіл.

Також Кулеба вказав, що Україну надихнув та заспокоїв прийом, який Президент Володимир Зеленський отримав у Давосі цього тижня.

Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба