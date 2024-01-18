Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и использовании замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг утром на Украинском завтраке в Давосе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На вопрос, в чем Украина больше всего нуждается, Кулеба ответил, что есть две вещи - противовоздушная оборона и использование замороженных российских активов.

По его словам, ПВО - это самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлектроника. И если Украина сможет защитить свое небо и выбросить из него россию, она окажется в гораздо более сильной позиции.

Кулеба также настаивал на поддержке Украины для улучшения сотрудничества между оборонными отраслями, чтобы обеспечить устойчивость поставок.

Относительно замороженных активов он отметил, что россия должна возместить убытки Украине, и не верит аргументам о том, что в финансовых правилах существуют юридические ограничения, которые не позволяют их использовать.

Активы, замороженные только в трех странах - Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, - позволят финансировать восстановление всей поврежденной инфраструктуры в Украине, таких как аэропорты, мосты и дороги, указал Кулеба. Если также взять 180 миллиардов евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, это позволит профинансировать более широкие усилия по восстановлению экономики и ремонту больниц и школ.

Также Кулеба указал, что Украину вдохновил и успокоил прием, который Президент Владимир Зеленский получил в Давосе на этой неделе.

Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба