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Кулеба наступного тижня відвідає Камбоджу

Кулеба наступного тижня відвідає Камбоджу

Київ • УНН

 • 190809 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Камбоджу 10-12 листопада, де візьме участь в церемонії підписання Інструменту про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

Цитата

«10-12 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом Пномпень (Камбоджа) на запрошення свого камбоджійського колеги Прак Сакхонна, який цьогоріч головує в АСЕАН», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході візиту міністр візьме участь в церемонії підписання Інструменту про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії.

“Україна системно втілює розроблену в МЗС Азійську стратегію. Лише цього тижня Президент України Володимир Зеленський провів важливі телефонні розмови з Прем’єр-міністром Камбоджі Гун Сеном та Президентом Індонезії Джоко Відодо.

Наступного тижня я поїду до Камбоджі, яка нині головує в АСЕАН, для довгоочікуваного приєднання України до основоположного договору АСЕАН та проведення низки двосторонніх зустрічей з країнами регіону”, - заявив Кулеба.

Він наголосив, що курс на відкриття нових горизонтів полягає в тому, що інтереси України є всюди, у всіх куточках світу.

Протягом жовтня Дмитро Кулеба здійснив перше в історії турне міністра закордонних справ України країнами Африки та виступив перед дипломатичним корпусом Гватемали, вперше в історії відносин України з Латинською Америкою. Візит до Камбоджі продовжить курс на відкриття нових горизонтів, адже розвиток відносин з АСЕАН є ключовим пріоритетом України в Південно-Східній Азії.

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“АСЕАН це потужне об’єднання 10 країн: Брунею, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру, Таїланду та Філіппін. Всі вони по-своєму цікаві для нас з точки зору політичної підтримки, співпраці в оборонній сфері, постачання української агропромислової продукції, просування українських IT-продуктів, взаємовигідної торгівлі тощо. Відносини з АСЕАН - це новий потенціал і нові можливості для України”, - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що у серпні 2021 року Верховна Рада України отримала статус Спостерігача в Міжпарламентській Асамблеї АСЕАН, а рік тому МЗС відкрило Центр дослідження країн АСЕАН на базі Київського Інституту міжнародних відносин при Київському Національному Університеті ім. Т. Шевченка для розвитку взаємодії між дослідниками і науковцями України та АСЕАН.

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