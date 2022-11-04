Кулеба на следующей неделе посетит Камбоджу

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«10-12 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Пномпень (Камбоджа) по приглашению своего камбоджийского коллеги Прак Сакхонна, который в этом году председательствует в АСЕАН», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в ходе визита Министр примет участие в церемонии подписания Инструмента о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

“Украина системно воплощает разработанную в МИДе Азиатскую стратегию. Только на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел важные телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Гун Сеном и Президентом Индонезии Джоко Видодо.

На следующей неделе я поеду в Камбоджу, которая сейчас председательствует в АСЕАН, для долгожданного присоединения Украины к основополагающему договору АСЕАН и проведения ряда двусторонних встреч со странами региона”, - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что курс на открытие новых горизонтов состоит в том, что интересы Украины есть повсюду, во всех уголках мира.

В течение октября Дмитрий Кулеба совершил первое в истории турне министра иностранных дел Украины по странам Африки и выступил перед дипломатическим корпусом Гватемалы, впервые в истории отношений Украины с Латинской Америкой. Визит в Камбоджу продолжит курс на открытие новых горизонтов, ведь развитие отношений с АСЕАН является ключевым приоритетом Украины в Юго-Восточной Азии.

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“АСЕАН это мощное объединение 10 стран: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Все они по-своему интересны для нас с точки зрения политической поддержки, сотрудничества в оборонной сфере, снабжения украинской агропромышленной продукции, продвижения украинских IT-продуктов, взаимовыгодной торговли и т.д. Отношения с АСЕАН - это новый потенциал и новые возможности для Украины, - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что в августе 2021 года Верховная Рада Украины получила статус Наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее АСЕАН, а год назад МИД открыл Центр исследования стран АСЕАН на базе Киевского Института международных отношений при Киевском Национальном Университете им. Шевченко для развития взаимодействия между исследователями и учеными Украины и АСЕАН.