Кулеба: ми не розуміємо, як можна не знайти формату для участі України в саміті НАТО

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"Що стосується саміту НАТО, то ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких самітів були, зокрема в 2017 році у Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу", - сказав міністр.

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Як зазначив Кулеба, мова йде про останні події, зокрема, у Чеській Республіці.

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"Цього ми зрозуміти не можемо – як можна не знайти формат участі України в цьогорічному саміті", - додав він.

Очікування від саміту

Що стосується змістовного наповнення саміту і ухвалення рішень про наступні кроки в євроатлантичній інтеграції України, зі слів Кулеби, Україна вдячна партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішень Бухарестського саміту 2008 року.

"Але з тих пір пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають за те, що у нас занадто повільні реформи, то що вже казати про ухвалення і реалізацію рішень альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилась на політику годування обіцянками. Я глибоко переконаний, і цю думку поділяє дуже багато держав-членів НАТО, що це важливо не лише для України, але і для безпеки євроатлантичного простору. Якщо у 2008 році була дана обіцянка, що Україна і Грузія зрештою стануть членами НАТО, і наступним кроком має стати надання ПДЧ, то важко уявити кращий і важливіший момент для ухвалення таких рішень, ніж 2021 рік", - підкреслив голова МЗС.

Довідково

Саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.



Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.