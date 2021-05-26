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Кулеба: мы не понимаем, как можно не найти формата участия Украины в саммите НАТО

Киев • УНН

 • 31611 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. На фоне продолжающейся российской агрессии в Украине и на ее границах, Киев не понимает, как саммит глав государств и правительств НАТО пройдет без участия Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Кулеба: мы не понимаем, как можно не найти формата участия Украины в саммите НАТО

Цитата:

"Что касается саммита НАТО, то мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были, в частности в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов", - сказал министр.

Детали

Как отметил Кулеба, речь идет о последних событиях, в частности, в Чешской Республике.

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"Этого мы понять не можем - как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите", - добавил он.

Ожидания от саммита

Что касается содержательного наполнения саммита и принятия решений о следующих шагах в евроатлантической интеграции Украины, по словам Кулебы, Украина благодарна партнерам по НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решений Бухарестского саммита 2008 года.

"Но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни шагу к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают за то, что у нас слишком медленные реформы, то что уж говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет пылятся. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями. Я глубоко убежден, и это мнение разделяют очень многие государства-члены НАТО, что это важно не только для Украины, но и для безопасности евроатлантического пространства. Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, и следующим шагом должно стать предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год", - подчеркнул глава МИД.

Справка

Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Ранее Глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.

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