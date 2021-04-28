Болгарія офіційно заявила, що підозрює росіян в організації вибухів на заводах, де зберігалася зброя для України

ukru
Ексклюзив
10:51 • 38179 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 65252 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123596 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165359 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 243428 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182762 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176260 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188359 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155130 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160268 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105238 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103939 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117767 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 86796 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 107434 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 243434 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 195502 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290758 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 286003 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 412656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 88260 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 94158 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 89715 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109958 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119242 перегляди
Актуальне
Болгарія офіційно заявила, що підозрює росіян в організації вибухів на заводах, де зберігалася зброя для України

Болгарія офіційно заявила, що підозрює росіян в організації вибухів на заводах, де зберігалася зброя для України

Київ • УНН

 • 31823 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Болгарія підозрює шістьох громадян Росії в причетності до вибухів на заводах і складах оборонно-промислового комплексу. Прокуратура підозрює зв'язок з отруєнням бізнесмена Еміліана Гебрева. Про це в середу на брифінгу заявила офіційний представник головного прокурора Болгарії Сійка Мілєва, передає УНН з посиланням на BTN News.

Деталі

Так, за останні 10 років було зареєстровано низку випадків вибухів на складах і виробничих об'єктах підприємств зокрема з виробництва зброї і боєприпасів. Правоохоронці проаналізували деякі справи, в 4 з яких були виявлені подібності, повідомила Мілєва.

Перший випадок стався в листопаді 2011 року в районі села Дольні Дол, коли був підірваний склад торгової компанії EMKO. Було знищено значну кількість боєприпасів і вибухових речовин, призначених для експорту в Грузію.

Другий випадок - в 2015 році в районі села Іганово, де був підірваний склад готової продукції ВМЗ-Сопот. Повідомляється, що частина знищеного виробництва також належить торговій компанії EMCO. Третій випадок також відноситься до 2015 року, коли був підірваний цех з виробництва боєприпасів для ВМЗ-Сопот в селі Іганово. Четвертий випадок - з 2020 року в місті Магліж на заводі "Арсенал-Казанлик".

"У справах, що розслідуються, раніше була пожежа, і робоча версія така: що мета підпалу полягала в тому, щоб люди, що знаходилися поблизу, пішли. Передбачається, що час гасіння пожеж було використано для спрацьовування зарядів", - сказала Мілєва.

За її словами, точно було встановлено, що активація пристроїв відбувалася дистанційно.

Загальним в цих випадках є те, що знищена продукція належала EMCO - компанії торговця зброєю Еміліана Гебрева, і призначалася для експорту в колишні радянські республіки, зокрема до України.

"В жодному з випадків не було виявлено конкретної технічної несправності або іншої причини загоряння. У всіх чотирьох випадках знищена продукція призначалася для експорту в Грузію та Україну", - додав представник генерального прокурора.

Також були виявлені шість громадян Російської Федерації, які в той час проживали в країні. Трьом з них вже пред'явлено обвинувачення в спробі отруєння Еміліана Гебрева, повідомляє прокуратура.

Доповнення

Раніше на цьому тижні журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили, що підривна діяльність російської розвідки в Чехії і Болгарії була спрямована на підрив обороноздатності України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами