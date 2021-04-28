Болгарія офіційно заявила, що підозрює росіян в організації вибухів на заводах, де зберігалася зброя для України

Деталі

Так, за останні 10 років було зареєстровано низку випадків вибухів на складах і виробничих об'єктах підприємств зокрема з виробництва зброї і боєприпасів. Правоохоронці проаналізували деякі справи, в 4 з яких були виявлені подібності, повідомила Мілєва.

Перший випадок стався в листопаді 2011 року в районі села Дольні Дол, коли був підірваний склад торгової компанії EMKO. Було знищено значну кількість боєприпасів і вибухових речовин, призначених для експорту в Грузію.

Другий випадок - в 2015 році в районі села Іганово, де був підірваний склад готової продукції ВМЗ-Сопот. Повідомляється, що частина знищеного виробництва також належить торговій компанії EMCO. Третій випадок також відноситься до 2015 року, коли був підірваний цех з виробництва боєприпасів для ВМЗ-Сопот в селі Іганово. Четвертий випадок - з 2020 року в місті Магліж на заводі "Арсенал-Казанлик".

"У справах, що розслідуються, раніше була пожежа, і робоча версія така: що мета підпалу полягала в тому, щоб люди, що знаходилися поблизу, пішли. Передбачається, що час гасіння пожеж було використано для спрацьовування зарядів", - сказала Мілєва.

За її словами, точно було встановлено, що активація пристроїв відбувалася дистанційно.

Загальним в цих випадках є те, що знищена продукція належала EMCO - компанії торговця зброєю Еміліана Гебрева, і призначалася для експорту в колишні радянські республіки, зокрема до України.

"В жодному з випадків не було виявлено конкретної технічної несправності або іншої причини загоряння. У всіх чотирьох випадках знищена продукція призначалася для експорту в Грузію та Україну", - додав представник генерального прокурора.

Також були виявлені шість громадян Російської Федерації, які в той час проживали в країні. Трьом з них вже пред'явлено обвинувачення в спробі отруєння Еміліана Гебрева, повідомляє прокуратура.

Доповнення

Раніше на цьому тижні журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили, що підривна діяльність російської розвідки в Чехії і Болгарії була спрямована на підрив обороноздатності України.



