Болгария официально заявила, что подозревает россиян в организации взрывов на заводах, где хранилось оружие для Украины

Детали

Так, за последние 10 лет был зарегистрирован ряд случаев взрывов на складах и производственных объектах предприятий в частности по производству оружия и боеприпасов. Правоохранители проанализировали некоторые дела, в 4 из которых были обнаружены сходства, сообщила Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол, когда был взорван склад торговой компании EMKO. Было уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для экспорта в Грузию.

Второй случай - в 2015 году в районе села Иганово, где был взорван склад готовой продукции ВМЗ-Сопот. Сообщается, что часть уничтоженного производства также принадлежит торговой компании EMCO. Третий случай также относится к 2015 году, когда был взорван цех по производству боеприпасов для ВМЗ-Сопот в селе Иганово. Четвертый случай - из 2020 года в городе Маглиж на заводе "Арсенал-Казанлык".

"В расследуемых делах ранее был пожар, и рабочая версия такова: цель поджога заключалась в том, чтобы люди, находившиеся поблизости, ушли. Предполагается, что время тушения пожаров было использовано для срабатывания зарядов", - сказала Милева.

По ее словам, точно было установлено, что активация устройств происходила дистанционно.

Общим в этих случаях является то, что уничтоженная продукция принадлежала EMCO - компании торговца оружием Эмилиана Гебрева, и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики, в частности в Украину.

"Ни в одном из случаев не было выявлено конкретной технической неисправности или иной причины возгорания. Во всех четырех случаях уничтоженная продукция предназначалась для экспорта в Грузию и Украину", - добавил представитель генерального прокурора.

Также были обнаружены шесть граждан Российской Федерации, которые в то время проживали в стране. Трем из них уже предъявлено обвинение в попытке отравления Эмилиана Гебрева, сообщает прокуратура.

Дополнение

Ранее на этой неделе журналисты-расследователи из Bellingcat заявили, что подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины.



