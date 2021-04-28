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Болгария официально заявила, что подозревает россиян в организации взрывов на заводах, где хранилось оружие для Украины

Болгария официально заявила, что подозревает россиян в организации взрывов на заводах, где хранилось оружие для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Болгария подозревает шестерых граждан России в причастности к взрывам на заводах и складах оборонно-промышленного комплекса. Прокуратура подозревает связь с отравлением бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева, передает УНН со ссылкой на BTN News.

Детали

Так, за последние 10 лет был зарегистрирован ряд случаев взрывов на складах и производственных объектах предприятий в частности по производству оружия и боеприпасов. Правоохранители проанализировали некоторые дела, в 4 из которых были обнаружены сходства, сообщила Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол, когда был взорван склад торговой компании EMKO. Было уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для экспорта в Грузию.

Второй случай - в 2015 году в районе села Иганово, где был взорван склад готовой продукции ВМЗ-Сопот. Сообщается, что часть уничтоженного производства также принадлежит торговой компании EMCO. Третий случай также относится к 2015 году, когда был взорван цех по производству боеприпасов для ВМЗ-Сопот в селе Иганово. Четвертый случай - из 2020 года в городе Маглиж на заводе "Арсенал-Казанлык".

"В расследуемых делах ранее был пожар, и рабочая версия такова: цель поджога заключалась в том, чтобы люди, находившиеся поблизости, ушли. Предполагается, что время тушения пожаров было использовано для срабатывания зарядов", - сказала Милева.

По ее словам, точно было установлено, что активация устройств происходила дистанционно.

Общим в этих случаях является то, что уничтоженная продукция принадлежала EMCO - компании торговца оружием Эмилиана Гебрева, и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики, в частности в Украину.

"Ни в одном из случаев не было выявлено конкретной технической неисправности или иной причины возгорания. Во всех четырех случаях уничтоженная продукция предназначалась для экспорта в Грузию и Украину", - добавил представитель генерального прокурора.

Также были обнаружены шесть граждан Российской Федерации, которые в то время проживали в стране. Трем из них уже предъявлено обвинение в попытке отравления Эмилиана Гебрева, сообщает прокуратура.

Дополнение

Ранее на этой неделе журналисты-расследователи из Bellingcat заявили, что подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины.

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