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Кулеба хоче розвивати торгівлю у трикутнику Західна Європа - Україна - Азія

Київ • УНН

 • 16738 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба хоче розвивати торгівлю у трикутнику Західна Європа - Україна – Азія. Про це він заявив під час онлайн-промови на The Boao Forum for Asia, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Цитата

“Дмитро Кулеба зазначив, що у 2020 році економічні потрясіння пандемії COVID-19 завдали міжнародній торгівлі значного удару. Проте саме вона відіграватиме нині ключову роль у відновленні економічного зростання і подоланні наслідків пандемії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр заявив, що Україна відкрита до співпраці та інвестицій. За його словами, Україна нині активно вдосконалює інфраструктуру, аби підвищити конкурентоспроможність мультимодальних контейнерних перевезень за маршрутом Азія — Західна Європа — Азія через Україну: “Наша держава залишається стратегічно важливим логістичним хабом між ЄС та Азією”.

Також Кулеба звернув увагу азійських інвесторів на переваги Великої приватизації в Україні та національного проєкту Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”, які відкривають великі можливості для інвестицій.
Міністр нагадав, що Україна відома своїм потужним агропромисловим сектором, і є третім у світі експортером зернових. За його словами, наша держава здатна подвоїти виробничі потужності у цій сфері за умови збільшення інвестицій. Він звернув особливу увагу учасників форуму на український ІТ-експорт, який нині експоненційно зростає, про що вже добре відомо багатьом азійським компаніям.

“Насамкінець, міністр підкреслив, що Україна вітає зусилля азійських країн з лібералізації торгівлі, оскільки надлишковий протекціонізм лише стримує відновлення світової економіки. Натомість, всебічне відновлення потребує усунення бар’єрів. Він висловив сподівання на подальший активний розвиток взаємовигідної торговельної співпраці між країнами Азії та Україною”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2021 року становив 256,5 млн дол., при цьому скоротившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приблизно удвічі.

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