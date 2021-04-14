Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на чверть мільярда доларів

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2021 року становив 256,5 млн дол., при цьому скоротившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приблизно удвічі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

Експорт товарів за перші два місяці 2021 року становив 8,47 млрд дол., що на 4,5% більше порівняно із січнем–лютим 2020 року. Імпорт сягнув 8,73 млрд дол., що на 0,5% більше, ніж торік.

Таким чином, у січні-лютому цього року спостерігався дефіцит торгівлі товарами на рівні 256,5 млн дол., тоді як у січні–лютому 2020 року він сягав 573,2 млн дол.

Найбільше Україна експортувала у січні-лютому в Китай (1,09 млрд дол.), Польщу (647,6 млн дол.) та Туреччину (55,21 млн дол.). Російська Федерація стала шостою за обсягами експорту (379,3 млн дол.). При цьому експорт до країн ЄС становив майже 3,45 млрд дол.

Імпортувала найбільше Україна у січні-лютому з Китаю (1,4 млрд дол.), Німеччини (757,7 млн дол.) та Росiйської Федерацiї (730,9 млн дол.). Імпорт з країн ЄС становив 3,4 млрд дол.

Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 201 країни світу.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97 (у січні–лютому 2020 року – 0,93).

Доповнення

Зовнішня торгівля товарами України у січні позбулася дефіциту - профіцит становив 25,5 млн дол., при цьому як експорт, так і імпорт у перший місяць цього року скоротився на близько 5% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

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