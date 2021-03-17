Зовнішня торгівля товарами України у січні позбулася дефіциту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2021 року становив 25,5 млн дол., при цьому як експорт, так і імпорт у перший місяць цього року скоротився на близько 5% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Деталі
У січні 2021 року експорт товарів становив майже 3,93 млрд дол., що на 5,5% менше порівняно із січнем 2020 року. Імпорт становив 3,9 млрд дол., що на 5,2% менше проти аналогічного періоду минулого року.
Таким чином, у січні спостерігався профіцит торгівлі товарами на рівні 25,5 млн дол., що менше, ніж у січні 2020 року, коли профіцит торгівлі товарами сягав 39,5 млн дол.
Найбільше Україна екпортувала у січні в Китай (515,3 млн дол.), Польщу (295,4 млн дол.) та Туреччину (293,3 млн дол.). Російська Федерація стала п'ятою за обсягами експорту (184,2 млн дол.). При цьому експорт до країн ЄС становив 1,54 млрд дол.
Імпортувала найбільше Україна у січні з Китаю (653,8 млн дол.), Росiйської Федерацiї (358,0 млн дол.) та Нiмеччини (298,9 млн дол.). Імпорт з країн ЄС становив 1,5 млрд дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і в січні 2020 року, становив 1,01. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 192 країн світу.
Доповнення
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2020 році становив 256 млн дол., що у 14,4 рази менше, ніж роком раніше.
При цьому дефіцит торгівлі товарами сягнув у 2020 році 4,88 млрд дол., скоротившись за рік приблизно удвічі. У грудні 2020 року дефіцит становив 817,3 млн дол.