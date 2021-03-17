Зовнішня торгівля товарами України у січні позбулася дефіциту

КИЇВ. 17 березня. УНН. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2021 року становив 25,5 млн дол., при цьому як експорт, так і імпорт у перший місяць цього року скоротився на близько 5% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.