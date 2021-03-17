Внешняя торговля товарами Украины в январе избавилась от дефицита

КИЕВ. 17 марта. УНН. Профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2021 года составил 25,5 млн долл., при этом как экспорт, так и импорт в первый месяц этого года сократился на около 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.