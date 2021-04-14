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Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на четверть миллиарда долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2021 года составил 256,5 млн долл., при этом сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

Экспорт товаров за первые два месяца 2021 года составил 8,47 млрд долл., что на 4,5% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года. Импорт составил 8,73 млрд долл., что на 0,5% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, в январе-феврале этого года наблюдался дефицит торговли товарами на уровне 256,5 млн долл., тогда как в январе-феврале 2020 года он достигал 573,2 млн долл.

Больше всего Украина экспортировала в январе-феврале в Китай (1,09 млрд долл.), Польшу (647,6 млн долл.) и Турцию (552,1 млн долл.). Российская Федерация стала шестой по объемам экспорта (379,3 млн долл.). При этом экспорт в страны ЕС составил почти 3,45 млрд долл.

Импортировала больше всего Украина в январе-феврале из Китая (1,4 млрд долл.), Германии (757,7 млн долл.) и Российской Федерации (730,9 млн долл.). Импорт из стран ЕС составил 3,4 млрд долл.

В общем внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97 (в январе-феврале 2020 года - 0,93).

Дополнение

Внешняя торговля товарами Украины в январе избавилась от дефицита - профицит составил 25,5 млн долл., при этом как экспорт, так и импорт в первый месяц этого года сократился на около 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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