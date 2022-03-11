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Кулеба: бачимо спроби росіян легітимізувати свою присутність на ядерних об’єктах України

Кулеба: бачимо спроби росіян легітимізувати свою присутність на ядерних об’єктах України

Київ • УНН

 • 71195 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Росіяни намагаються легітимізувати свою присутність на ядерних об’єктах України, зокрема і через МАГАТЕ. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр заордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Міністр нагадав, що в Анталії зустрічався з гендиректором МАГАТЕ.

Цитата

“Я йому сказав дуже просту річ: з точки зору технологічної, технічної безпеки ми повністю відкриті до взаємодії з МАГАТЕ: присилайте хоч 100 своїх експертів, хоч на кожен ядерний об’єкт в Україні, встановлюйте камери, ми не проти. Але не повинно бути жодної легітимізації російської присутності на ядерних об’єктах України. Тому що ми з перших днів, коли спочатку відбулось захоплення Чорнобиля, потім Запорізькї АЕС, бачимо спроби росіян в той чи інший спосіб легітимізувати свою присутність”, - повідомив Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, зокрема, російська сторона пропонувала провести тристоронні консультації: МАГАТЕ, український регулятор ядерної енергії і російський.

“Я пану Гросі, директору МАГАТЕ, сказав, - а з якого дива російський атомний регулятор буде брати участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції? Якщо ви принципові люди, на захисті певних правил, то ви повинні сказати росіянам – киш! Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти, передали їх під контроль українських спеціалістів МАГАТЕ. Це чесна принципова позиція. Ми готові над цим працювати”, - розповів дипломаь.

Водночас, з його слів, якщо будуть хоч найменші спроби визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, МЗС за ці спроби “буде грубо, але чесно і справедливо бити по руках”.

Нагадаємо

10 березня МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом на ЧАЕС та ЗАЕС. Інформація зі станцій припинила надходити.

Українські Національні Новини

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