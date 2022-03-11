Кулеба: видим попытки россиян легитимизировать свое присутствие на ядерных объектах Украины

Цитата

“Я ему сказал очень простую вещь: с точки зрения технологической, технической безопасности мы полностью открыты к взаимодействию с МАГАТЭ: присылайте хоть 100 своих экспертов, хоть на каждый ядерный объект в Украине, устанавливайте камеры, мы не против. Но не должно быть никакой легитимизации российского присутствия на ядерных объектах Украины. Потому что мы с первых дней, когда сначала произошел захват Чернобыля, потом Запорожской АЭС, видим попытки россиян тем или иным способом легитимизировать свое присутствие”, - сообщил Кулеба.

Детали

Со слов министра, в частности, российская сторона предлагала провести трехсторонние консультации: МАГАТЭ, украинский регулятор ядерной энергии и российский.

“Я господину Гросе, директору МАГАТЭ, сказал, - а с какой стати российский атомный регулятор будет участвовать в консультациях по украинской ядерной электростанции? Если вы принципиальные люди, на защите определенных правил, то вы должны сказать россиянам - кыш! Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты, передали их под контроль украинских специалистов МАГАТЭ. Это честная принципиальная позиция. Мы готовы над этим работать”, - рассказал дипломат.

В то же время, по его словам, если будут хоть малейшие попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, МИД за эти попытки “будет грубо, но честно и справедливо бить по рукам”.

Напомним

10 марта МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом на ЧАЭС и ЗАЭС. Информация со станций перестала поступать.