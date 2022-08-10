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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 43965 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кубок Біллі Джин Кінг: визначилося місце проведення матчу Японія - Україна

Кубок Біллі Джин Кінг: визначилося місце проведення матчу Японія - Україна

Київ • УНН

 • 134957 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Визначилося місце проведення матчу Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Японії та України, передає УНН.

Деталі 

Жіноча збірна України з тенісу 11-12 листопада розіграє з командою Японії путівку до Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться у лютому наступного року.

Федерація тенісу України інформує, що матч Японія - Україна пройде на центральному корті Тенісного парку "Аріаке" у Токіо.

Нагадаємо 

В Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні.

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