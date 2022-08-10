Кубок Біллі Джин Кінг: визначилося місце проведення матчу Японія - Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Визначилося місце проведення матчу Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Японії та України, передає УНН.
Деталі
Жіноча збірна України з тенісу 11-12 листопада розіграє з командою Японії путівку до Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться у лютому наступного року.
Федерація тенісу України інформує, що матч Японія - Україна пройде на центральному корті Тенісного парку "Аріаке" у Токіо.
Нагадаємо
В Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні.