Кубок Біллі Джин Кінг: визначилося місце проведення матчу Японія - Україна

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Жіноча збірна України з тенісу 11-12 листопада розіграє з командою Японії путівку до Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться у лютому наступного року.

Федерація тенісу України інформує, що матч Японія - Україна пройде на центральному корті Тенісного парку "Аріаке" у Токіо.

Нагадаємо

В Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні.