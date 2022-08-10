Кубок Билли Джин Кинг: определилось место проведения матча Япония - Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Определилось место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины, передает УНН.
Детали
Женская сборная Украины по теннису 11-12 ноября разыграет с командой Японии путевку в Квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится в феврале следующего года.
Федерация тенниса Украины информирует, что матч Япония – Украина пройдет на центральном корте Теннисного парка "Ариаке" в Токио.
Напомним
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