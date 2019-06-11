КСУ завершив відкриту частину справи щодо розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду. Про це повідомила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України оголошую завершеним", - зазначила Шаптала.
За її словами, на цьому розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України не завершений, оскільки тепер суд перейшов до закритої частини засідання.
Остаточне рішення по справі, за словами голови КСУ, буде оголошене на офіційному сайті Суду.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.