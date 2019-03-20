КСУ відмовився розглядати подання 47 депутатів про перехід релігійних громад
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Конституційний суд України відмовився відкривати конституційне провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України, які просять визнати неконституційним закон про перехід релігійних громад до Православної церкви України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КСУ.
“Велика палата Конституційного Суду України на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи“. Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України, які просять визнати неконституційним закон про перехід релігійних громад.
Нагадаємо, 31 січня набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи”. Він передбачає механізми, які встановлюватимуть, у який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість чинним в Україні та за її межами релігійним центрам.