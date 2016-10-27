КСУ сьогодні продовжить слухати справу щодо закону про люстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Конституційний суд України сьогодні під час закритої частини пленаронго засідання продовжить слухати справу щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про очищення влади". Про це йдеться у порядку денному суду, передає УНН.
Згідно з порядком денним засідання, буде продовжено слухання справи за конституційними поданнями Верховного суду України та Верховної Ради України.
Засідання відбуватимуться у закритому режимі.
Нагадаємо, ухвалою від 1 квітня 2015 року Перша колегія суддів Конституційного суду України об’єднала провадження за трьома конституційними поданнями в одне конституційне провадження.
Конституційний суд України почав розглядати закону про люстрацію 16 квітня 2015 року, однак того ж дня відклав процес на невизначений період.
22 жовтня 2015 року суд відновив слухання справи.