КСУ сьогодні продовжить слухати справу щодо закону про люстрацію

Згідно з порядком денним засідання, буде продовжено слухання справи за конституційними поданнями Верховного суду України та Верховної Ради України.

Засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Нагадаємо, ухвалою від 1 квітня 2015 року Перша колегія суддів Конституційного суду України об’єднала провадження за трьома конституційними поданнями в одне конституційне провадження.

Конституційний суд України почав розглядати закону про люстрацію 16 квітня 2015 року, однак того ж дня відклав процес на невизначений період.

22 жовтня 2015 року суд відновив слухання справи.