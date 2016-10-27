КСУ сегодня продолжит слушать дело по закону о люстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня во время закрытой части пленаронго заседание продолжит слушать дело о соответствии Конституции отдельных положений закона "Об очистке власти". Об этом говорится в повестке дня суда, передает УНН.
Согласно повестке дня заседания, будет продолжено слушание дела по конституционному представлению Верховного суда Украины и Верховной Рады Украины.
Заседания будут проходить в закрытом режиме.
Напомним, постановлением от 1 апреля 2015 г. Первая коллегия судей Конституционного суда Украины объединила производства по трем конституционным представлениям в одно конституционное производство.
Конституционный суд Украины начал рассматривать закон о люстрации 16 апреля 2015 г., однако в тот же день отложил процесс на неопределенный период.
22 октября 2015 г. суд возобновил слушание дела.