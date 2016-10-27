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15 марта, 19:03 • 116142 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169593 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139778 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132097 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113765 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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КСУ сегодня продолжит слушать дело по закону о люстрации

КСУ сегодня продолжит слушать дело по закону о люстрации

Киев • УНН

 • 7504 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня во время закрытой части пленаронго заседание продолжит слушать дело о соответствии Конституции отдельных положений закона "Об очистке власти". Об этом говорится в повестке дня суда, передает УНН.

Согласно повестке дня заседания, будет продолжено слушание дела по конституционному представлению Верховного суда Украины и Верховной Рады Украины.

Заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, постановлением от 1 апреля 2015 г. Первая коллегия судей Конституционного суда Украины объединила производства по трем конституционным представлениям в одно конституционное производство.

Конституционный суд Украины начал рассматривать закон о люстрации 16 апреля 2015 г., однако в тот же день отложил процесс на неопределенный период.

22 октября 2015 г. суд возобновил слушание дела.

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