КСУ сегодня продолжит слушать дело по закону о люстрации

Согласно повестке дня заседания, будет продолжено слушание дела по конституционному представлению Верховного суда Украины и Верховной Рады Украины.

Заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, постановлением от 1 апреля 2015 г. Первая коллегия судей Конституционного суда Украины объединила производства по трем конституционным представлениям в одно конституционное производство.

Конституционный суд Украины начал рассматривать закон о люстрации 16 апреля 2015 г., однако в тот же день отложил процесс на неопределенный период.

22 октября 2015 г. суд возобновил слушание дела.