КСУ розгляне справу щодо конституційності "Харківських угод" у формі письмового провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Конституційний суд розгляне у формі письмового провадження справу щодо конституційності угоди між Україною та рф про перебування чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, відомої як «Харківські угоди». Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення КСУ.
Цитата
«Велика палата ухвалила розглядати у формі письмового провадження справу за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування Чорноморського флоту російської федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI», - йдеться в повідомленні.
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Доповнення
У березні до Конституційного Суду надійшло подання щодо відповідності конституційності угоди з російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту рф на території України.
У квітні КСУ відкрив провадження у справі щодо конституційності угоди між Україною та рф про перебування чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, відомої як «Харківські угоди».
Угода між Україною і російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту рф на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.
Відповідно до угоди термін перебування чорноморського флоту російської федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.