КСУ рассмотрит дело о конституционности "Харьковских соглашений" в форме письменного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Конституционный суд рассмотрит в форме письменного производства дело о конституционности соглашения между Украиной и рф о пребывании черноморского флота рф на территории Украины от 21 апреля 2010 года, известного как «Харьковские соглашения». Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение КСУ.
Цитата
«Большая палата постановила рассматривать в форме письменного производства дело по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения относительно конституционности Соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины „О ратификации Соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины“ от 27 апреля 2010 года № 2153–VI», - говорится в сообщении.
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Дополнение
В марте в Конституционный суд поступило представление о соответствии конституционности соглашения с российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины.
В апреле КСУ открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украиной и рф о пребывании черноморского флота рф на территории Украины от 21 апреля 2010 года, известного как «Харьковские соглашения».
Соглашение между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота рф на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.
В соответствии с соглашением срок пребывания черноморского флота российской федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.