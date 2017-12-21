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КСУ дозволив депутатам, які голосували за “диктаторські закони”, очолювати виші

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Конституційний суд України визнав неконституційною нормою в законі “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року про те, що особи, які “голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року”, не можуть бути призначені керівником вищих навчальних закладів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КСУ.

КСУ дозволив депутатам, які голосували за “диктаторські закони”, очолювати виші

“Конституційний Суд України вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), пункт 7 частини другої статті 42 Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556—VІІ зі змінами, згідно з яким не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка “голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

У КСУ пояснили, що така норма закону суперечить частині другій статті 80 Конституції України, де зазначається, що “народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах”.

У рішення також зазначається, що відповідна норма закону “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року втрачає чинність з дня ухвалення КСУ рішення.

Нагадаємо, у кримінальному провадженні щодо ухвалення так званих “диктаторських законів” 16 січня 2014 року повідомлено про підозру 15 особам, а саме екс-президенту В.Януковичу, колишньому першому заступнику голови ВР І.Калєтніку, екс-голові лічильної комісії ВР В.Олійнику, екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову та ще 11 народним депутатам 7 скликання, які були членами лічильної комісії. 

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