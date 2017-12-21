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КСУ разрешил депутатам, которые голосовали за "диктаторские законы", возглавлять вузы

Киев • УНН

 • 10226 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным нормой в законе "О высшем образовании" от 1 июля 2014 о том, что лица, которые "голосовали за законы 16 января 2014 года", не могут быть назначены руководителем высших учебных заведений, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КСУ.

КСУ разрешил депутатам, которые голосовали за "диктаторские законы", возглавлять вузы

"Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) пункт 7 части второй статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" от 1 июля 2014 № 1556—VІІ с изменениями, согласно которым не может быть избран, призначен (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования человек, который "голосовал за законы 16 января 2014 года", - говорится в сообщении.

В КСУ объяснили, что такая норма закона противоречит части второй статьи 80 Конституции Украины, где отмечается, что "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах".

В решение также отмечается, что соответствующая норма закона "О высшем образовании" от 1 июля 2014 теряет силу со дня принятия КСУ решения.

Напомним, в уголовном производстве по принятию так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту В.Януковичу, бывшему первому заместителю председателя ВР И.Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВР В.Олийныку , экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову и еще 11 народным депутатам 7 созыва, которые были членами счетной комиссии.

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