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Крутіше тільки Оскар і НФЛ: інтерв'ю Гаррі і Меган стало одним з найпопулярніших шоу за рік

Київ • УНН

 • 19037 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Інтерв'ю Опри Вінфрі з британським принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл ввечері минулої неділі на телеканалі CBS привернуло величезну аудиторію, зібравши біля екранів близько 17,8 мільйона глядачів протягом двогодинного ефіру, передає УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Згідно з даними видання, станом на понеділок випуск подивилися понад 49,1 мільйона глядачів по всьому світу, і їх кількість продовжувала зростати. Станом на 12 березня інтерв'ю подивилися понад 21 мільйон глядачів у США і понад 60 мільйонів глядачів по всьому світу.

Відзначається, що випуск став найпопулярнішою подією на каналі CBS, за винятком трансляцій НФЛ і Суперкубка, що відбувся 6 лютого.

Так, спецвипуск про Гаррі і Меган зібрав 12 мільярдів потенційних реакцій в соціальних мережах, зібравши найбільшу аудиторію в прайм-тайм з моменту вручення премії Оскар 9 лютого 2020 року, ставши популярнішим за будь-які розважальні програми в сезоні 2020-2021 років.

Контекст

Гаррі і його дружина, які проживають в Каліфорнії, дали велике інтерв'ю американській ведучій Опрі Вінфрі.

За словами Меган Маркл, королівська сім'я всерйоз була стурбована кольором шкіри їх новонародженої дитини. Кілька неназваних членів королівської сім'ї обговорювали цю ситуацію особисто з принцом Гаррі.

Також королівська сім'я нібито спочатку наполягала на тому, щоб Меган пішла в тінь і перестала бути медійною особистістю. Маркл розповіла, що через нападки преси переживала важку депресію і всерйоз думала про суїцид.

У монаршій родині звинувачення Меган заперечують.

Також, за даними ЗМІ, королева Великої Британії Єлизавета II заборонила наближеним до Букінгемського палацу публічно обговорювати ситуацію навколо інтерв'ю принца Гаррі та його дружини.

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