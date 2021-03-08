Меган Маркл заявила про вимогу мовчати з боку королівської сім'ї

Що відомо

На питання, чи мовчала вона за своїм бажанням або це був тиск родичів чоловіка, герцогиня Сассекська відповіла: “останнє”.

Маркл пояснила, що погодилася, думаючи, що в обмін буде захищена, що виявилося неправдою. Більш того, вона звинуватила палац в поширенні брехні про неї.

Цитата

“Я не знаю, як вони (королівська сім’я) могли очікувати, що після всього цього часу ми все ще будемо просто мовчати, якщо існує активна роль, яку палац грає в увічнення брехні про нас”, — підкреслила вона.

Контекст

Раніше в британських газетах з’явилися повідомлення про те, що до розриву герцога і герцогині Сассекських з королівською родиною у Меган Маркл виникали численні конфлікти з підлеглими. Її колишні помічники звинуватили її в знущаннях і необгрунтованих претензіях. У Букінгемському палаці пообіцяли провести розслідування у зв’язку зі звинуваченнями, а представники герцога і герцогині рішуче відкинули, назвавши помилковими і зв’язавши момент появи публікацій зі швидким виходом інтерв’ю.

Пара офіційно одружилися навесні 2018 року. Вінчання проходило в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

У січні 2020 принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про рішення відмовитися від королівських повноважень. Подружжя позбулися титулів Його і Її Королівська Високість, їм довелося відмовитися від бренду SussexRoyal, принц втратив почесні військові звання.

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В даний час подружжя живе в придбаному ними будинку на березі Тихого океану в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) і виховують сина Арчі. У лютому вони оголосили про те, що очікують другу дитину.