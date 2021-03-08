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Принц Чарльз перестав розмовляти з сином Гаррі, дізнавшись про його рішення покинути сім'ю

Принц Чарльз перестав розмовляти з сином Гаррі, дізнавшись про його рішення покинути сім'ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз перестав розмовляти зі своїм сином герцогом Сассекському Гаррі, дізнавшись про його рішення разом з дружиною Меган Маркл відмовитися від статусу старших членів королівської сім'ї через те, що в палаці їх не розуміли і не надали їм підтримки. Про це розповів сам принц Гаррі в інтерв'ю для телекомпанії CBS, передає УНН.

Цитата

Гаррі повідомив, що вирішив обговорити з королевою Єлизаветою II і принцом Чарльзом рішення скласти з себе обов’язки старших членів британської королівської сім’ї перед тим, як оголосити про це публічно. “Коли ми були в Канаді, у мене було три розмови з бабусею і дві розмови з батьком, перш ніж він перестав відповідати на мої дзвінки, і попросив мене викласти все це письмово”, — зазначив герцог. Він розповів, що зробив все це і навіть включив такі деталі, як можливу дату оголошення про прийняте рішення.

Відповідаючи на питання американської телеведучої Опри Уїнфрі, чому його батько так себе повів, принц Гаррі після довгої паузи зазначив: “Тому що до цього моменту я взяв справу в свої руки... Мені потрібно було зробити це для своєї сім’ї, ... для мого власного психічного здоров’я, моєї дружини, а також для (сина) Арчі, тому що я міг бачити, до чого все це призведе”. Герцога також запитали, чи приголомшив він своїм рішенням королеву. “Я ніколи не приголомшував бабусю. Я занадто сильно поважаю її”, — відповів він.

Деталі

Принц Гаррі пояснив також, що саме рішення відмовитися від статусу старших членів королівської сім’ї було прийнято через “відсутність розуміння і відсутність підтримки”. Його дружина також наголосила під час інтерв’ю, що “благала про допомогу” королівську сім’ю через стурбованість з приводу свого психічного здоров’я в період вагітності. “Але не було зроблено нічого, щоб допомогти мені”, — зазначила вона.

Герцога також запитали, як його загибла у 1997 році мати принцеса Діана поставилася б до цього кроку. “Я думаю, вона б дуже розсердилася на те, як все це сталося, і сильно засмутилася”, — зазначив герцог. Він також висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що “історія (принцеси Діани) повторюється” з Меган, мати якої афроамериканка, а соцмережі і расове питання тільки погіршили ситуацію. “Я просто хочу, щоб ми всі зробили висновки з минулого”, — вказав він.

Говорячи про своє життя в королівській родині, принц Гаррі підкреслив, що “був в пастці, але не знав, що потрапив в пастку”, поки не зустрів свою майбутню дружину.

“Нам двом було неймовірно важко”, — зазначив принц Гаррі, кажучи про те, що сталося після того, як вони оголосили про своє рішення. “Це було для мене шоком”, — підкреслив він, коментуючи той факт, що він був позбавлений особистої охорони. “Моя сім’я буквально відсікла мене в фінансовому плані (в першому кварталі 2020 року)”, — розповів герцог, додавши, що йому все ж дісталася частина коштів матері.

В кінці інтерв’ю принц Гаррі розповів, що останнім часом його батько став відповідати на дзвінки, але “все ще є над чим попрацювати”. Він додав, що розчарований ставленням принца Чарльза до свого рішення.

Контекст

Раніше в британських газетах з’явилися повідомлення про те, що до розриву герцога і герцогині Сассекських з королівською родиною у Меган Маркл виникали численні конфлікти з підлеглими. Її колишні помічники звинуватили її в знущаннях і необгрунтованих претензіях. У Букінгемському палаці пообіцяли провести розслідування у зв’язку зі звинуваченнями, а представники герцога і герцогині рішуче відкинули, назвавши помилковими і зв’язавши момент появи публікацій зі швидким виходом інтерв’ю.

Більше року тому принц Гаррі і його дружина оголосили про намір відмовитися від статусу старших членів королівської сім’ї і забезпечити собі фінансову незалежність. Зміни набрали чинності 31 березня 2020 року, після чого пара втратила можливість офіційно представляти королеву Єлизавету II в поїздках, виконувати інші церемоніальні обов’язки і використовувати титул Їх Високості.

В даний час подружжя живе в придбаному ними будинку на березі Тихого океану в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) і виховують сина Арчі. У лютому вони оголосили про те, що очікують другу дитину.

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