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Принц Чарльз перестал разговаривать с сыном Гарри, узнав о его решении покинуть семью

Принц Чарльз перестал разговаривать с сыном Гарри, узнав о его решении покинуть семью

Киев  •  УНН

 • 46318 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим сыном герцогом Сассекском Гарри, узнав о его решении вместе с женой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи из-за того, что во дворце их не понимали и не предоставили им поддержки. Об этом рассказал сам принц Гарри в интервью телекомпании CBS, передает УНН.

Цитата

Гарри сообщил, что решил обсудить с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом решение сложить с себя обязанности старших членов британской королевской семьи перед тем, как объявить об этом публично. “Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня выложить все это письменно”, — отметил герцог. Он рассказал, что сделал все это и даже включил такие детали, как возможную дату объявления о принятом решении.

Отвечая на вопрос американской телеведущей Опры Уинфри, почему его отец так себя повел, принц Гарри после долгой паузы сказал: “Потому что до этого момента я взял дело в свои руки... Мне нужно было сделать это для своей семьи ... для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для (сына) Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет”. Герцога также спросили, поразил ли он своим решением королеву. “Я никогда не поражал бабушку. Я слишком сильно уважаю ее”, — ответил он.

Детали

Принц Гарри объяснил также, что само решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи было принято из-за “отсутствия понимания и отсутствие поддержки”. Его жена также отметила во время интервью, что “умоляла о помощи” королевскую семью из-за обеспокоенности по поводу своего психического здоровья в период беременности. “Но не было сделано ничего, чтобы помочь мне”, — отметила она.

Герцога также спросили, как его погибшая в 1997 году мать принцесса Диана отнеслась бы к этому шагу. “Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все это произошло, и сильно расстроилась бы”, — отметил герцог. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что “история (принцессы Дианы) повторяется” с Меган, мать которой афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос только ухудшили ситуацию. “Я просто хочу, чтобы мы все сделали выводы из прошлого”, — отметил он.

Говоря о своей жизни в королевской семье, принц Гарри подчеркнул, что “был в ловушке, но не знал, что попал в ловушку”, пока не встретил свою будущую жену.

“Нам двоим было невероятно трудно”, — отметил принц Гарри, говоря о том, что произошло после того, как они объявили о своем решении. “Это было для меня шоком”, — подчеркнул он, комментируя тот факт, что он был лишен личной охраны. “Моя семья буквально отсекла меня в финансовом плане (в первом квартале 2020 года)”, — рассказал герцог, добавив, что ему все же досталась часть матери.

В конце интервью принц Гарри рассказал, что в последнее время его отец стал отвечать на звонки, но “все еще есть над чем поработать”. Он добавил, что разочарован отношением принца Чарльза к своему решению.

Контекст

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что к разрыву герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно отвергли это, назвав ошибочными и связав момент появления публикаций с быстрым выходом интервью.

Более года назад принц Гарри и его жена объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, выполнять другие церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочества.

В настоящее время супруги в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

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