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Меган Маркл заявила о требовании молчать со стороны королевской семьи

Меган Маркл заявила о требовании молчать со стороны королевской семьи

Киев  •  УНН

 • 30970 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Жена британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла ее воздерживаться от публичных выступлений после их свадьбы. Об этом она сообщила в интервью телеведущей Опре Уинфри, показанном каналом CBS, передает УНН.

Что известно

На вопрос, молчала ли она по своему желанию или это было давление родственников мужа, герцогиня Сассекская ответила: “последнее”.

Маркл пояснила, что согласилась, полагая, что в обмен будет защищена, что оказалось неправдой. Более того, она обвинила дворец в распространении лжи о ней.

Цитата

“Я не знаю, как они (королевская семья) могли ожидать, что после всего этого времени мы все еще будем просто молчать, если существует активная роль, которую дворец играет в увековечение лжи о нас”, — подчеркнула она.

Контекст

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей в Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно отвергли это, назвав ошибочными и связав момент появления публикаций с быстрым выходом интервью.

Пара официально поженились весной 2018 года. Венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий. Супруги лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, им пришлось отказаться от бренда SussexRoyal, принц потерял почетные воинские звания.

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В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

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