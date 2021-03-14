Круче только Оскар и НФЛ: интервью Гарри и Меган стало популярнейшим шоу за год
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Интервью Опры Уинфри с британским принцем Гарри и его женой Меган Маркл вечером в минувшее воскресенье на телеканале CBS привлекло огромную аудиторию, собрав у экранов около 17,8 миллиона зрителей в течение двухчасового эфира, передает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Согласно данным издания, по состоянию на понедельник выпуск посмотрели более 49,1 миллиона зрителей по всему миру, и их количество продолжало расти. По состоянию на 12 марта интервью посмотрели более 21 миллиона зрителей в США и более 60 миллионов зрителей по всему миру.
Отмечается, что выпуск стал самым популярным событием на канале CBS, за исключением трансляций НФЛ и Суперкубка, который состоялся 6 февраля.
Так, спецвыпуск о Гарри и Меган собрал 12 миллиардов потенциальных реакций в социальных сетях, собрав самую большую аудиторию в прайм-тайм с момента вручения премии Оскар 9 февраля 2020 года, став популярнее любых развлекательных программ в сезоне 2020-2021 годов.
Контекст
Гарри и его жена, проживающие в Калифорнии, дали большое интервью американской ведущей Опре Уинфри.
По словам Меган Маркл, королевская семья всерьез была обеспокоена цветом кожи их новорожденного ребенка. Несколько неназванных членов королевской семьи обсуждали эту ситуацию лично с принцем Гарри.
Также королевская семья якобы сначала настаивала на том, чтобы Меган ушла в тень и перестала быть медийной личностью. Маркл рассказала, что из-за нападок прессы переживала тяжелую депрессию и всерьез думала о суициде.
В монаршей семье обвинения Меган отрицают.
Также, по данным СМИ, королева Великобритании Елизавета II запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены.