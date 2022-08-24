Кризова мобілізація в дії: окупанти переводять моряків і ракетників у піхоту

Цитата

«З метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до збройної агресії щодо України, у підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у війні проти України. Станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, командири з’єднань та частин морської піхоти зс рф скаржаться, що використання їх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій. Внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі.

«Доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів», - наголошують у ГУР.

Доповнення

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що у війні росії проти України вже розпочався переломний момент.