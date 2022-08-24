Кризисная мобилизация в действии: оккупанты переводят моряков и ракетчиков в пехоту

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«С целью доукомплектования подразделений, которые привлекаются к вооруженной агрессии в отношении Украины, в подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава, добровольно изъявившего желание принять участие в войне против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразило лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, командиры соединений и частей морской пехоты из россии жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций. В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе. Среди них – велик процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье.

«Доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в ​​зону боевых действий проходят только базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений», - отмечают в ГУР.

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне россии против Украины уже начался переломный момент.