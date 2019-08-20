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Кремль: зустріч помічників глав держав РФ та України може відбутися найближчим часом

Кремль: зустріч помічників глав держав РФ та України може відбутися найближчим часом

Київ • УНН

 • 12441 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Конкретних позначок за можливими параметрами нової зустрічі в “нормандському форматі”, а також про дату двосторонніх контактів президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським поки немає. Про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ні, поки жодна дата не фігурує”, — сказав він, відповідаючи на питання про хід підготовки нової зустрічі “нормандської четвірки”. Говорячи про терміни можливої зустрічі Путіна і Зеленського, Пєсков уточнив: “Поки що ніяких позначок немає щодо можливої зустрічі з президентом Зеленським”.

Говорячи про підготовку до чергової зустрічі в “нормандському форматі”, Пєсков зазначив, що існують певні терміни проведення зустрічей експертів, зустрічей помічників президентів. “Власне там і буде йти на експертному рівні підготовка”, — сказав він.

При цьому представник Кремля зауважив, що в плані проведення переговорів президентів Росії і України “питань більше, ніж відповідей”.

“Поки ніяких позначок немає по зустрічі з президентом Зеленським, також немає ніяких позначок по термінах проведення нормандського формату, — повторив представник Кремля. — Робота ведеться. Як буде щось погоджено, ми вас проінформуємо”. Прес-секретар президента додав, що зустріч помічників глав держав може відбутися найближчим часом.

Як зазначав УНН, Роман Безсмертний повідомив, що порушення перемир’я 6 серпня під Павлополем на Донбасі організували у Кремлі, аби вдарити по Президенту України.

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