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Роман Безсмертний про дзвінок Зеленського Путіну: Кремль готував йому пастку

Роман Безсмертний про дзвінок Зеленського Путіну: Кремль готував йому пастку

Київ • УНН

 • 15960 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Роман Безсмертний повідомив, що порушення перемир’я 6 серпня під Павлополем на Донбасі організували у Кремлі, аби вдарити по Президенту України. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю BBC Україна.

На запитання журналіста “ви розкритикували дзвінок Зеленського Путіну. Чому?”.

У відповідь Роман Безсмертний заявив, що: “Я розумію прекрасно, що йому (Зеленському — ред.) готували пастку, а він замість того щоб зреагувати... Треба було що робити — відкрити вогонь у відповідь. А вогонь у відповідь відкривається не тільки по тих, хто стріляв, а по заздалегідь пристріляних об’єктах”.

На уточнююче запитання чи відкривати його потрібно було по всій лінії фронту, Безсмертний зазначив: “немає значення. Обираються об’єкти, які противника серйозно вражають. І по них наносяться пристрілені удари. Військові про це знають. Далі — заявити про вихід з Мінська”.

Нагадуємо, у Зеленського пояснили, з чим пов’язане звільнення Безсмертного.

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