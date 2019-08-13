У Зеленського пояснили, з чим пов'язане звільнення Безсмертного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент формує більш ефективну команду для переговорів у Мінську. І саме це є причиною звільнення Романа Безсмертного від виконання обов'язків представника в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи. Про це в коментарі "5-му каналу" заявила прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає УНН.
За її словами, мінський переговорний процес залишається на сьогодні єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, які стосуються Донбасу і, зокрема, щодо припинення вогню, повернення в’язнів, обміну тими особами, які утримуються.
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"Президент делегував організацію відстоювати позицію України у цьому складному процесі переговорів другому президенту України Леоніду Кучмі і під його керівництвом ми нині формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках ТКГ у Мінську", – повідомила Юлія Мендель.
Раніше Роман Безсмертний заявив, що причиною його звільнення від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську стала публічна позиція стосовно тактики дій на лінії розмежування та у контактній групі.