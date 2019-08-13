Безсмертний розповів про причини свого звільнення з ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Роман Безсмертний заявив, що причиною його звільнення від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську стала публічна позиція стосовно тактики дій на лінії розмежування та у контактній групі. Про це він розповів в ефірі "24 каналу", передає УНН.
“Що послужила причиною цього звільнення, тут таємниці немає — це моя публічна позиція, і ця позиція не тільки в питаннях яких озвучено вами стосовно тактики дій, але й тактики на лінії розмежування , тактики дій в переговорній групі”, — сказав Безсмертний.
Безсмертний зазначив, що причина його поведінки полягає в тому, що він у своєму житті контактував з п’ятьма президентами, тому має великий досвід. За останні місяці він "чесно та коректно радив, як краще діяти".
“Починаючи від того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, його треба проводити, закінчуючи дзвінком, що не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, і треба діяти досить різко, послідовно, я не можу зрозуміти позицію, коли Україна ...сильна своїм народом демонструє страх стосовно неорганізованої Росії”, — розповів Безсмертний.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 596/2019 “Про внесення зміни до указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414”, яким звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську.