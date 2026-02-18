$43.260.09
51.170.01
ukenru
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль використовує паспортизацію для політичного впливу на окуповані регіони Грузії - розвідка

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що кремль використовує паспортизацію як важіль впливу на окуповані регіони Грузії. Підтримка залежить від лояльності місцевих еліт.

кремль використовує паспортизацію для політичного впливу на окуповані регіони Грузії - розвідка

кремль застосовує паспортизацію як важіль політичного впливу на тимчасово окуповані регіони Грузії, демонструючи, що рівень підтримки безпосередньо залежить від лояльності місцевих еліт. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, 14 лютого 2026 року в Цхінвалі (Південна Осетія) на базі центру мвс рф відкрили пункт видачі внутрішніх паспортів російської федерації. Під час відкриття так званий "прем’єр" д. тадтаєв та посол рф м. кулахметов заявляли про "союзницькі відносини" та "спільну історію", що традиційно супроводжує розширення контролю москви над регіоном.

Водночас політика кремля щодо Абхазії стала значно жорсткішою. 6 лютого в Сухумі було припинено роботу пунктів видачі російських паспортів і водійських посвідчень. Відтепер документи можна оформити лише на території рф із оплатою державного мита у розмірі 4–6 тисяч рублів, що створює додаткові фінансові та логістичні бар’єри для місцевого населення.

Формальним приводом для такого рішення стали заяви окремих абхазьких депутатів щодо правомірності діяльності співробітників мвс рф, хоча жодних рішень місцевий "парламент" офіційно не ухвалював.

У розвідці звертають увагу, що контраст є особливо показовим з огляду на масштаби паспортизації: російські документи мають близько 190 тисяч мешканців Абхазії з приблизно 244 тисяч населення. Пункти видачі працювали з квітня 2025 року на підставі угоди про "подвійне громадянство" та оформлювали паспорти безкоштовно.

13 лютого так званий "президент" Абхазії б. гунба був змушений публічно звернутися до кремля з проханням відновити процедуру, визнавши, що її зупинка ставить під сумнів легітимність уже виданих документів і пов’язаних із ними виплат.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що синхронне відкриття паспортного пункту в Цхінвалі та блокування аналогічного механізму в Абхазії свідчить про перехід кремля до селективної моделі контролю, за якої адміністративна підтримка залежить виключно від ступеня політичної покори місцевих еліт.

Нагадаємо

За даними зовнішньої розвідки, кремль планує створити міжвідомчу групу для просування "традиційних цінностей" у російському інфопросторі. Це включає заборону фільмів, що дискредитують ці цінності, та введення нових предметів у школах.

Андрій Тимощенков

