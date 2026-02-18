кремль использует паспортизацию для политического влияния на оккупированные регионы Грузии - разведка

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 6662 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 11615 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 11000 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 16264 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 19903 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 15437 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 16639 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25235 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39372 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 39129 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 18799 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 21704 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 10172 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 5842 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 15156 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 3486 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 6662 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 50753 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 65670 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 72261 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2226 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 4572 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18149 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30763 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25983 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

кремль использует паспортизацию для политического влияния на оккупированные регионы Грузии - разведка

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что кремль использует паспортизацию как рычаг влияния на оккупированные регионы Грузии. Поддержка зависит от лояльности местных элит.

кремль использует паспортизацию для политического влияния на оккупированные регионы Грузии - разведка

кремль использует паспортизацию как рычаг политического влияния на временно оккупированные регионы Грузии, демонстрируя, что уровень поддержки напрямую зависит от лояльности местных элит. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным разведки, 14 февраля 2026 года в Цхинвали (Южная Осетия) на базе центра мвд рф открыли пункт выдачи внутренних паспортов Российской Федерации. Во время открытия так называемый "премьер" Д. Тадтаев и посол рф М. Кулахметов заявляли о "союзнических отношениях" и "общей истории", что традиционно сопровождает расширение контроля Москвы над регионом.

В то же время политика кремля в отношении Абхазии стала значительно жестче. 6 февраля в Сухуми была прекращена работа пунктов выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. Отныне документы можно оформить только на территории рф с оплатой государственной пошлины в размере 4–6 тысяч рублей, что создает дополнительные финансовые и логистические барьеры для местного населения.

Формальным поводом для такого решения стали заявления отдельных абхазских депутатов относительно правомерности деятельности сотрудников мвд рф, хотя никаких решений местный "парламент" официально не принимал.

В разведке обращают внимание, что контраст особенно показателен, учитывая масштабы паспортизации: российские документы имеют около 190 тысяч жителей Абхазии из примерно 244 тысяч населения. Пункты выдачи работали с апреля 2025 года на основании соглашения о "двойном гражданстве" и оформляли паспорта бесплатно.

13 февраля так называемый "президент" Абхазии Б. Гунба был вынужден публично обратиться к кремлю с просьбой возобновить процедуру, признав, что ее остановка ставит под сомнение легитимность уже выданных документов и связанных с ними выплат.

В Службе внешней разведки отмечают, что синхронное открытие паспортного пункта в Цхинвали и блокирование аналогичного механизма в Абхазии свидетельствует о переходе кремля к селективной модели контроля, при которой административная поддержка зависит исключительно от степени политического повиновения местных элит.

Напомним

По данным внешней разведки, кремль планирует создать межведомственную группу для продвижения "традиционных ценностей" в российском инфопространстве. Это включает запрет фильмов, дискредитирующих эти ценности, и введение новых предметов в школах.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Фильм
Служба внешней разведки Украины
Грузия