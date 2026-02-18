кремль использует паспортизацию для политического влияния на оккупированные регионы Грузии - разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщает, что кремль использует паспортизацию как рычаг влияния на оккупированные регионы Грузии. Поддержка зависит от лояльности местных элит.
кремль использует паспортизацию как рычаг политического влияния на временно оккупированные регионы Грузии, демонстрируя, что уровень поддержки напрямую зависит от лояльности местных элит. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
По данным разведки, 14 февраля 2026 года в Цхинвали (Южная Осетия) на базе центра мвд рф открыли пункт выдачи внутренних паспортов Российской Федерации. Во время открытия так называемый "премьер" Д. Тадтаев и посол рф М. Кулахметов заявляли о "союзнических отношениях" и "общей истории", что традиционно сопровождает расширение контроля Москвы над регионом.
В то же время политика кремля в отношении Абхазии стала значительно жестче. 6 февраля в Сухуми была прекращена работа пунктов выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. Отныне документы можно оформить только на территории рф с оплатой государственной пошлины в размере 4–6 тысяч рублей, что создает дополнительные финансовые и логистические барьеры для местного населения.
Формальным поводом для такого решения стали заявления отдельных абхазских депутатов относительно правомерности деятельности сотрудников мвд рф, хотя никаких решений местный "парламент" официально не принимал.
В разведке обращают внимание, что контраст особенно показателен, учитывая масштабы паспортизации: российские документы имеют около 190 тысяч жителей Абхазии из примерно 244 тысяч населения. Пункты выдачи работали с апреля 2025 года на основании соглашения о "двойном гражданстве" и оформляли паспорта бесплатно.
13 февраля так называемый "президент" Абхазии Б. Гунба был вынужден публично обратиться к кремлю с просьбой возобновить процедуру, признав, что ее остановка ставит под сомнение легитимность уже выданных документов и связанных с ними выплат.
В Службе внешней разведки отмечают, что синхронное открытие паспортного пункта в Цхинвали и блокирование аналогичного механизма в Абхазии свидетельствует о переходе кремля к селективной модели контроля, при которой административная поддержка зависит исключительно от степени политического повиновения местных элит.
Напомним
По данным внешней разведки, кремль планирует создать межведомственную группу для продвижения "традиционных ценностей" в российском инфопространстве. Это включает запрет фильмов, дискредитирующих эти ценности, и введение новых предметов в школах.