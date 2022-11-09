кремль виснажений: в ОП відреагували на поїздку патрушева в Іран

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“кремль виснажений. Ресурси росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит патрушева до Тегерана (столиця Ірану – ред.): пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження. Ідеальний час подвоїти допомогу Україні”, – написав Подоляк.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни повідомив про візит до Тегерану секретаря ради безпеки росії миколи патрушева. За висновками експертів організації, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії".