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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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кремль виснажений: в ОП відреагували на поїздку патрушева в Іран

кремль виснажений: в ОП відреагували на поїздку патрушева в Іран

Київ • УНН

 • 237742 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. кремль виснажений війною проти України, тому секретар ради безпеки росії микола патрушев приїхав в Іран просити ракети. Так на цей візит відреагував у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“кремль виснажений. Ресурси росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит патрушева до Тегерана (столиця Ірану – ред.): пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження. Ідеальний час подвоїти допомогу Україні”, – написав Подоляк.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни  повідомив про візит до Тегерану секретаря ради безпеки росії миколи патрушева. За висновками експертів організації, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії".

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