кремль истощен: в ОП отреагировали на поездку патрушева в Иран

Цитата

“кремль истощен. Ресурсы россии достигают предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит патрушева в Тегеран (столица Ирана – ред.): поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине”, – написал Подоляк.

Напомним

Американский Институт изучения войны сообщил о визите в Тегеран секретаря совета безопасности россии николая патрушева. По выводам экспертов организации, вероятная цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".