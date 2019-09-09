Кремль відмовився розкрити списки тих, кого видала Україна, попри обіцянку напередодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну 7 вересня, пише УНН з посиланням на брифінг прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.
Коли Пєскову нагадали, що він сам обіцяв, що повний список буде озвучений пізніше, той сказав: “Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую”. Пєсков також не став коментувати питання, чи отримають російське громадянство українці, які прибули з обміну в Москву.
Він також додав, що президент Владими Путін не був присутній в аеропорту, куди прибули видані Україною особи, так як це не прерогатива глави держави. “Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін зміг відбутися”, — зауважив Пєсков.
Після обміну за схемою “35 на 35” Президент України відразу опублікував на своєму сайті список тих, кого Москва видала Києву. Список тих, кого видала Україні, публікували ЗМІ з посиланням на неназвані джерела, але офіційно його не підтверджували.
Як писав УНН, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.