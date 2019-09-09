Кремль отказался раскрыть списки тех, кого выдала Украина, несмотря на обещание накануне

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о содержащихся лиц, Украина передала России в рамках обмена 7 сентября, пишет УНН со ссылкой на брифинг прес-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: “Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую”. Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Он также добавил, что президент Владими Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства. “Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться”, — заметил Песков.

После обмена по схеме “35 на 35” Президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украине, публиковали СМИ со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.

Как писал УНН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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